​​​​​​​مصدر روسي: لافروف يلتقي أوغلو في الدوحة غدًا

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، كما سيجري لافروف محادثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، الأحد، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين الثامن والثاني عشر من مارس الجاري كلًّا من الإمارات حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كشف مصدر سعودي أن الجولة الخليجية التي بدأها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إلى المنطقة تهدف إلى استغلال أزمة الثقة بين واشنطن والرياض التي تسعى إلى إعادة معايرة علاقتها بالولايات المتحدة.

(ي ح)