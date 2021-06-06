​​​​​​​مصدر قضائي: تحقيق في فرنسا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد عن مصدر قضائي قوله، أن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقًا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.

ويأتي ذلك، عقب فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقًا بحق سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.

وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في كانون الثاني/ يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" و"اختلاس محتمل"، مرتبط بمصرف لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أن القاضي غسان عويدات، المدعي العام اللبناني التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في شباط/ فبراير.

كما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان في كانون الثاني/ يناير الماضي بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحالته على قاضي التحقيق لاستجوابه.

ويأتي هذا، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث فقدت العملة اللبنانية في أقل من عام واحد أكثر من 90% من قيمتها، وسط قيود مشددة على السحوبات المصرفية وحديث عن اختفاء أموال المودعين في المصارف.

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرّح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

هذا ويملك سلامة فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرق فرنسا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارًا لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

(ز غ)