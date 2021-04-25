​​​​​​​مصدر مطّلع: إيران لن تقبل رفع العقوبات عنها تدريجيًّا

وقال المصدر لقناة "برس تي في" الإيرانية الحكومية إن "سياسة إيران في قضية رفع الحظر الأميركي لم تتغير، ويتعين رفع جميع أشكال الحظر".

وأكد أن "بلاده تشدد على ضرورة رفع الحظر الذي أعيد فرضه على إيران، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وأضاف: "طهران أكدت مرارًا أنها لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة رفع الحظر خطوة بخطوة، وذلك غير مدرج على جدول أعمالها".

وانطلقت مؤخرًا في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.

(د ع)