​​​​​​​مصدر لوكالة روسية: لا يوجد تاريخ محدد بعدُ للقاء بوتين وأردوغان

وقال المصدر للوكالة ردّاً على سؤال عن وجود تاريخ محدد للمحادثات المقترحة بين أردوغان وبوتين في أيلول: "لا، ليس لدينا أي تواريخ بعد والرئيس رجب طيب أردوغان لديه بالفعل جدول زمني مزدحم بالزيارات والمفاوضات حتى نهاية العام".

وأضاف بالقول إنه تجري المفاوضات بين الإدارتين المعنيتين في تركيا وروسيا بشأن الزيارة، وربما توضّح بعض التفاصيل خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لروسيا والتي أعلن عنها الرئيس بالأمس.

وصرح أردوغان يوم أمس، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجهاً لوجه" في أيلول المقبل.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول".

وأضاف: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجهاً لوجه ونتحدث معه".

وفي منتصف تموز صرح أردوغان بأن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي خلال آب.

(م ش)