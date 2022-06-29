​​​​​​​مصدر لوكالة إيرانية: انتهاء المحادثات في الدوحة بسبب إصرار واشنطن على مواقفها التي لا تراعي مصالح إيران

قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة تسنيم أنه خلال هذه الجولة من المحادثات، التي جرت بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، وتولى الاتحاد الأوروبي دور الوسيط ونقل الرسائل، أعادت إيران مجدداً التأكيد على ضرورة الحصول على اتفاق مستدام.

وقالت الوكالة "لكن ما منع حصول نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات هو إصرار الجانب الأميركي على نص مقترحه في فيينا 7 والذي لا يتضمن "ضماناً لاستفادة إيران الاقتصادية"، في الواقع، تسعى واشنطن لإحياء الاتفاق النووي من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية".

وأدت هذه القضية إلى ألا يكون لقمة الدوحة أي تأثير على كسر جمود المفاوضات بسبب ضعف إدارة بايدن وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي حول إحياء الاتفاق النووي الذي يتطلب فقط من أميركا قبول الخط الأحمر الإيراني في الاستفادة الاقتصادية من هذا الاتفاق، بحسب الوكالة.

وهذا ما دفع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى انتقاد نهج أميركا في عدم محاولتها إحياء الاتفاق النووي، بحسب تسنيم.

(م ش)