أفاد مصدر مطلع لوكالة rojnews أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل مزيداً من القوات إلى موقعين آخرين في شمالي هولير، وقريبين من المنطقة التي تشهد تصعيداً و توتراً بالتزامن مع الهجمات التركية المستمرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن قوات الديمقراطي الكردستاني تمركزت في موقعين آخرين ما عدا التي تمركزت في منطقة زينه ورتي و تسببت في التصعيد.

وأمس، أكدت الرئاسة المشتركة للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني(KCK)، أنه لا يمكن تفسير تمركز قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة زينه ورتي إلا بالتحضير لهجوم على قنديل.

وكشف المصدر في حديثه لوكالة rojnews، أن الحزب أرسل وحدات عسكرية تابعة له وفيها مقاتلين تابعين لما يسمى بـ"بيشمركة روج" إلى منطقة بابيشكا الواقعة بين سوان و رواندوز في شمالي هولير.

وأضاف أن الحزب أرسل تعزيزات أيضاً إلى ناحية قسري المحاذية لمنطقة قنديل.

وأثارت التعزيزات التساؤل حول الغاية منها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع هجمات جوية تركية على منطقة "زينه ورتي" و التي أسفرت مؤخراً عن استشهاد 3 مقاتلين في الكريلا.

وكانت الطائرات التركية قصفت أيضاً مخيم مخمور بتاريخ 15 نيسان الجاري، وأسفر القصف عن استشهاد 3 نساء من المخيم.

(م)​​​​​​​