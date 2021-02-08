​​​​​​​مصدر حكومي: الحوثيون يستأنفون هجومهم على مدينة مأرب

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، اليوم، إن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية المدعومة من إيران استأنفت هجومها للسيطرة على آخر معقل للحكومة في مأرب، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

واندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًّا وجماعة أنصار الله بعد أسابيع من الهدوء النسبي في المنطقة الغنية بالنفط والاستراتيجية.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب، والاشتباكات تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات غرب المدينة.

وبحسب المصدر، فإن "المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 جنديًّا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين" مشيرًا إلى سقوط قتلى في صفوف الحوثيين أيضًا.

وأضاف المصدر: "صدت القوات الحكومية خمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور خصوصًا من الجهة الغربية في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وتأتي الاشتباكات بعد سقوط صاروخ، يوم أمس الأحد، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة بجروح.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان عبر موقعها إنه "وفي وقت يتخذ فيه الرئيس جو بايدن خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وقبول السعودية التوصل إلى اتفاق، تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق تجاه الهجمات الحوثية المتواصلة".

ودعت واشنطن الحوثيين "إلى وقف فوري للهجمات التي يتأثر بها المدنيون في المناطق السعودية والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية جديدة داخل اليمن، التي من شأنها أن تجلب المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

(م ش)