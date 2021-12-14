​​​​​​​مسد يحضّر لقاء تشاورياً في السويد لبحث آليات تأطير المعارضة وإيجاد حل سياسي في سوريا

المؤتمر كان تحت عنوان "اجتماع تشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية، الضرورة والممكنات والمأمول"، وحضره مسؤول الملف السوري في الخارجية السويدية، بير أورانوس، ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينث فورشلود، وفق الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية"، تلتها كلمة رئيسة مركز أولف بالما الدولي (وهي مؤسسة سويدية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام)، آنا سوندستورم، حيث أكدت على أهمية عقد هكذا لقاءات من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار في سوريا.

ويستمر اللقاء على مدار يومين، حيث عقدت ثلاث جلسات في اليوم الأول؛ حملت الأولى عنوان "قراءة سياسية للوضع السوري"، أكد المشاركون فيها على أهمية توافق السوريين وامتلاك قرارهم للانطلاق نحو حل شامل للأزمة السورية بأيدٍ سورية.

بينما حملت الجلسة الثانية عنوان "قراءة في حال المعارضة السورية" تباحث المشاركون فيها مآلات واقع المعارضة السورية وأسباب تعثرها في تقديم نموذج ومشروع وطني متكامل بمشاركة جميع السوريين إلى الآن.

فيما تناولت الجلسة الثالثة "الممكنات والفرص أمام المعارضة السورية" فرص التقاء الأطراف السورية المعارضة وبناء إطار جامع للقوى السورية ينهي الاحتكار ويكون منفتحاً يستوعب جميع السوريين.

وخلال مناقشات هذه الجلسة أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا لديمقراطية، إلهام أحمد، إلى أن "السوريين ينتظرون بصيص أمل في الوقت الذي فَقَدَت السلطة في دمشق حاضنتها، جميع الظروف مهيأة في سوريا وفي جميع المناطق للانطلاق نحو مشروع ديمقراطي".

من جانبه، دعا جهاد عمر، الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ جميع السوريين للاستفادة من إمكانيات شمال وشرق سوريا سياسياً واقتصاديا ً.

هذا، وانبثقت عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية" 6 ورشات عمل في عواصم ومدن أوروبا نظمها مجلس سوريا الديمقراطية، سبقها 3 ملتقيات حوارية داخل سوريا خلال أعوام (2018-2019-2020) التقى خلالها طيف واسع من القوى السورية بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم؛ لتتوج بتوافقات مبدئية تمهيداً لبناء توافقات وطنية جامعة وإيجاد صيغ شاملة للمعارضة الوطنية السورية وتمكينها؛ لتتخذ زمام المبادرة نحو حل الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

(مـ)

ANHA