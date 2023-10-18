​​​​​​​مسد يدين مجزرة غزة ويشدد على ضرورة إيجاد حل للصراع

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول أحداث غزة، جاء فيه:

"يتابع مجلس سوريا الديمقراطية التطورات الخطيرة والأحداث المأساوية في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يعيشها، ويدين بأشد العبارات المجازر المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى اليوم، وآخرها الاستهداف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني.

إن مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي يعبّر فيه عن حزنه العميق وأسفه الشديد على فقدان الأبرياء لأرواحهم، وإذ يعزّي أُسر الضحايا فإنه يؤكد على المجتمع الدولي ضرورة تحمّل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات نافذة لوقف التصعيد والكفّ عن نزف الدماء، وعدم استهداف المدنيين، والتّقيد بأقصى درجات الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويشدد على ضرورة السعي الجاد لإحياء عملية السلام، وعلى أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإيجاد حلّ عادل ودائم للصراع، فمن خلال التضامن والجهود المشتركة، يمكن بناء مستقبل أفضل للمنطقة وضمان الحفاظ على حياة الناس والكرامة الإنسانية للجميع".

(ف)