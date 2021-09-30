​​​​​​​مسد يبحث مع مسؤولين في الخارجية الأميركية المسار السياسي لحل الأزمة السورية

وقال الموقع الرسمي للمجلس إن "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، السيد جوي هود، والسيد إيثان غولدريتش مسؤول التواصل في سوريا (مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية) قد استقبل وفد مجلس سوريا الديمقراطية في مبنى الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، حيث تباحثا القضية السورية وسبل حلها".

وبحسب الموقع، فإن الخارجية الأميركية قد "أكدت لوفد مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية برئاسة السيدة إلهام أحمد، على استمرار الشراكة بين قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبين قوات سوريا الديمقراطية لحين القضاء النهائي على الإرهاب ودعم استقرار المنطقة".

وتحدث جوي هود عن مهمة القوات الأميركية في سوريا، حيث جدد التأكيد على بقاء قوات بلاده في سوريا واستمرار شراكتهم مع قســد إلى حين القضاء النهائي والشامل على داعش، والوصول إلى تسوية سياسية في البلاد، على ما أفاد الموقع.

ووفقاً له، فإن الجانبين بحثا المسار السياسي والجهود الدولية لإنهاء الأزمة السورية، حيث أشار هود إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب وتهدئة مناطق الصراع لتحقيق التقدم في مسار التسوية السياسية.

لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي للإدارة الذاتية لتثبيت الاستقرار وتنمية المنطقة.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الأول للسيد إيثان غولدريتش مسؤول التواصل في سوريا مع الوفود والممثلين السوريين منذ تعيينه في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، كما ضم اللقاء لسيد ديفيد برونشتاين ممثل الخارجية الأميركية في مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً.

(س ر)

ANHA