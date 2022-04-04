​​​​​​​مسد يعقد ندوة لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي في دير الزور

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، والذي عقد في قاعة المجلس المدني بمنطقة السبعة كيلو حضره عدد من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية ومجلس حزب سوريا المستقبل وممثلي المجالس المدنية والمحلية.

بدأ الاجتماع بقراءة الوضع السياسي على جميع الأصعدة، ثم مناقشة الوضع الاقتصادي والخدمي في دير الزور، حيث طالب الحضور بتحسين الوضع المعيشي والقطاع الزراعي والخدمي باعتبار أن المنطقة منطقة زراعية بالدرجة الأولى.

ومن ثم شرح عضو مجلس سوريا الديمقراطية أنس المرفوع تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على الوضع في سوريا، وقال أنس: "إن أي مسار تتخذه الحرب في أوكرانيا له تأثير على سوريا وإن الأطراف التي تخوض الحرب في أوكرانيا هي أطراف متداخلة المصالح في أوكرانيا و سوريا معاً".

وبعدها فتح باب النقاش والمداخلات مع الحضور والذين شاركوا بآرائهم حول الأزمات التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل خاص، وكانت أبرز المداخلات عن الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها وأيضاً التطرق إلى الوضع المعيشي والمطالبة بدعم جميع القطاعات التربوية والزراعية والصحية.

وفي ختام الندوة خرج المجتمعون بإقرار تشكيل ائتلاف يمثل كافة أطياف دير الزور وريفها من أجل استثمار البنود التي تم النقاش عليها لضمان تنفيذها وعدم الإخلال بها لدى الجهات المعنية بتنفيذها.

(ع ع/ل)

ANHA