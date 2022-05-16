ونظم المجلس، يوم أمس الأحد، المحاضرة في مركزه بالنمسا، بحضور جمع من أبناء الجالية السورية يعكس تنوع المجتمع السوري.

استهل المحاضرة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في النمسا، صلاح فرحو، بالترحيب بالحضور، وعرض سريع لمرتكزات العمل الوطني في الفهم السياسي الكردي في سوريا.

ثم ناقش المحاضر آلان بيري، الحضور بـ "سوريَّة الكُرد" عبر 3 محاور؛ في المحور الأول أجرى مراجعة تاريخية موجزة لمفهوم السورية منذ نشوء "الدولة السورية الحديثة"، وتطور مصطلح "كُرد سوريا".

وفي المحور الثاني الذي حمل عنوان "في نقد مصطلح السورية"، وضح بيري الفرق بين مصطلح النقد في السياق البحثي وسياق العمل السياسي، وتطرق إلى النماذج العديدة للديمقراطية كنظام حكم وأي منها يمكن أن يناسب المجتمع السوري بتعقيداته الحالية.

أما في المحور الثالث والذي حمل عنوان "الفردية في مقابل السورية" تطرق بيري إلى إمكانية التوافق بين الهويات الفردية وأحادية المجتمع.

من جانبها أضفت مداخلات الحضور وتعقيباتهم وأسئلتهم غنى للنقاش الذي دار في ختام المحاضرة.

(س ر)

ANHA