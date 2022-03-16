​​​​​​​مسد والخارجية الأميركية يؤكدان على ضرورة البدء بحل سياسي في سوريا استناداً إلى القرار 2254

وقال الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية إن "السيدة إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية استقبلت وفداً ضم كلاً من إيثن غولدريتش - نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ـ وجينفير جافيتو - نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق ـ وزهرة بيل - مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، وماثيو بيرل -ممثل الخارجية الأميركية في شمال وشرق سوريا، بحضور علي رحمون، وجاندا محمد، وأمجد عثمان وثابت الجوهر أعضاء المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، وناقشوا الأوضاع السياسية الراهنة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية".

ولم يحدد الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية مكان وتاريخ الاجتماع.

بحسب الموقع، فإن الطرفين تباحثا "حول مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الراهنة في سوريا عموماً، وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، كما أكدا على ضرورة البدء بحل سياسي في سوريا بالاستناد إلى المرجعيات الأممية، وعلى رأسها القرار 2254، وأن الحل السياسي يضمن الانتقال الديمقراطي والتمثيل العادل لكل السوريين، وتحقيق الأمن وتثبيت الاستقرار، الأمر الذي يحول دون محاولة تنظيم داعش الإرهابي إحياء نفسه من جديد، بخاصة بعد مقتل متزعمه".

كذلك شدد المجتمعون على أهمية دور كل الأطراف السورية وضرورة مشاركة ممثلين عن كافة الأطراف السورية في مسارات الحل الدولية، وفقاً للموقع الذي قال أيضاً إن الوفد أثنى على جهود مجلس سوريا الديمقراطية في الحوار السوري – السوري والحوار بين "الأطراف المحلية" في شمال وشرق سوريا.

(س ر)