​​​​​​​مسد تنظم ندوة بعنوان: انتفاضة 12آذار ودورها في الثورة السورية

حضر الندوة عدد من أهالي الرقة وأعضاء الأحزاب السياسية في الرقة بالإضافة إلى عدد من المثقفين والمثقفات وشيوخ ووجهاء العشائر في الرقة وعضو هيئة الرئاسة لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها عضو الهيئة الرئاسية للحزب في شمال وشرق سوريا صالح مسلم والذي تحدث في بداية كلمته عن السلطة منذ بداية حكم حزب البعث على سوريا والتسلط في جميع المجالات, وأوضح ما هي انتفاضة 12آذار والسياسة التي كانت تتبع خلفها.

وأشار صالح مسلم "إلى تلك السلطات التي كانت تحكم كل زاوية في المجتمع وكبح جميع الحركات والتجمعات الثورية في سوريا عامة منذ بداية ستينيات القرن الماضي".

وأوضح في كلمته دور انتفاضة ١٢ آذار في دعم الثورة السورية التي اشتعلت في ربيع ٢٠١١ والتي كانت بمثابة شرارة لدعم شعوب سوريا عامة, وكانت قاعدة لها ولجميع السوريين الذين كانوا بحاجة إلى الحرية والديمقراطية .

وذكر عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي " أن المباراة التي أقيمت في مدينة قامشلو كانت أساس هذه الانتفاضة وكانت بمثابة فتنة ضد مكونات المنطقة وحيكت من قبل استخبارات النظام السوري وكانت أهم أهدافها إضعاف الشعب الكردي وذلك بعد خسارة العراق في الحرب مع أمريكا, وكان هناك دور للشعب الكردي في المنطقة لتنظيم نفسه وتشكيل كيان خاص به".

وقال: "استطعنا بعدها تنظم الشعب الكردي وتشكيل كتلة وطنية تحافظ على حقوق الشعب الكردي، ولكن كان هناك من يحارب الشعب حتى قيام ثورات الربيع العربي وكنا ننتظر هذا اليوم في سوريا حتى حصل واستطعنا أن ننظم أنفسنا من جديد والخروج في المظاهرات من قلب كل بيت وشارع وليس من الجوامع التي تنادي بالجهاد".

وذكر صالح مسلم "أنه منذ بداية الثورة في سوريا وشمال شرق سوريا خاصة استطعنا الوصول إلى هذا اليوم بعيداً عن الطائفية والسلطوية التي مازالت معظم مناطق سوريا تعيشها, ويجب أن نستمر في محاربة السلطة وجعل أخوة الشعوب مبدأً أساسياً لنا من أجل الوصول إلى حياة حرة كريمة تضم جميع طوائف وأديان المجتمعات في سوريا والشرق الأوسط".

وبعد انتهاء كلمة عضو هيئة الرئاسة لحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا صالح مسلم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الحضور والإجابة عليها من قبل أعضاء الديوان.

(أع/ ل)

ANHA