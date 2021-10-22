​​​​​​​مصالح مشتركة.. اجتماع روسي - إسرائيلي في سوتشي حول سوريا

ووصف بوتين، لدى استقباله بينيت في مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة، العلاقات بين بلديهما بأنها "فريدة" ومتسمة بالثقة المتبادلة، مبدياً أمله في أن حكومة بينيت ستواصل نهج سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية-الروسية، رغم "المعارك السياسية الداخلية" في الدولة العبرية.

ولفت بوتين إلى وجود "نقاط تماس" بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب.

وقال: "كما تعلمون، نبذل جهوداً من أجل استعادة سلطة الدولة في سوريا، وهناك مسائل خلافية بيننا وعددها ليس قليلاً، غير أن هناك أيضاً نقاط تماس وفرص للتعاون، لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وبشكل عام ثمة العديد من المسائل التي يمكن بل ويجب علينا مناقشتها".

واقترح بوتين على بينيت تبادل المعطيات بشأن الأوضاع في المنطقة، معرباً عن قناعته بأن هذا الأمر سيكون مفيداً جداً.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته مناقشة التطورات في سوريا و"الجهود المبذولة بغية وقف تطور برنامج إيران النووي" مع بوتين.

(ل د)