​​​​​​​مصائب قوم عند قوم فوائد.. هذا ما ينطبق اليوم على قوات حكومة دمشق

في فعل غير مستبعد عمّا تقوم به قوات حكومة دمشق، يبيع عناصر "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمدينة حلب، ركام المنازل التي دمرها زلزال 6 شباط/فبراير الفائت، بـ 100 ألف ليرة سورية لكل شاحنة.

يشير المواطن (م ح) من أهالي حي الشعّار بمدينة حلب، الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الملاحقة الأمنية، أنه وكي يبيعوا الركام، يروّج عناصر وضباط الفرقة الربعة أنه يوجد ذهب ونقود بيع الركام، وقال: "عناصر الفرقة الرابعة، يبيعون مخلفات وركام المنازل التي دمرها الزلزال للمواطنين، مدعين احتواءها على النقود والذهب للأهالي الذين لم يتمكنوا من إخراجها أثناء الزلزال، بعد رميها في محيط مدينة حلب".

وأضاف إن "الضباط في الفرقة الرابعة، يقولون للمواطنين تشتري الشاحنة المحملة بالمخلفات بـ 100 ألف، يمكن تلاقي قطعة ذهب أو مصاري فيها، وشو ما لقيت بين الركام فهو إلك".

وازدادت معاناة المواطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بعد الزلزال، على الرغم من وصول مساعدات دولية لحكومة دمشق، حيث قدّمت دول عديدة المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، إلا أن حكومة دمشق لم توزّع هذه المساعدات عليهم، وخاصة في مدينة حلب وحماة واللاذقية، التي وُصفت في الوسائل الإعلامية "لم يصل المتضررين من الجمل إلا أذنه".

(ل م)

ANHA