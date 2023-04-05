​​​​​​​مصادر: وزيرا خارجية السعودية وإيران يجتمعان في بكين غداً

قال مسؤول إيراني وصحيفة الشرق الأوسط إن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بكين يوم غد، مع سعي القوتين الإقليميتين لترتيب الخطوات التالية لتقاربهما الدبلوماسي بموجب اتفاق بوساطة صينية.

وسيكون اللقاء بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أول اجتماع رسمي بين كبيري الدبلوماسية في البلدين منذ أكثر من سبع سنوات.

وبعد سنوات من العداء الذي أجج صراعات في الشرق الأوسط، اتفقت طهران والرياض على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما وإعادة فتح السفارتين بموجب اتفاق سهّلت الصين التوصل إليه الشهر الماضي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز "اتفق كبيرا المبعوثين على الاجتماع في السادس من نيسان في بكين؛ لأن الصين قامت بتسهيل التوصل للاتفاق".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر لم تكشف عن اسمه في الرياض قوله إن اختيار الصين مكاناً لعقد اللقاء "يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وأضافت أن أموراً مثل استئناف العلاقات الذي جرى الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفيرين ستُناقش في الاجتماع.

(م ش)