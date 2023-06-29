​​​​​​​مصادر: تركيا ترحل ٤٠ لاجئاً سورياً عبر كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن السلطات التركية سلّمتهم يوم أمس، لما يسمى مرتزقة "الشرطة العسكرية" في مقاطعة كري سبي المحتلة.

وأضاف المصدر، أن المرحّلين المجبرين، وقّعوا بالإجبار على أوراق تحت مسمّى "العودة الطوعية".

وتستخدم تركيا هذه السياسة للتخلص تدريجيا من اللاجئين من جهة، ولممارسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة التي جرى تهجير سكانها الأصليين منها في المناطق التي تحتلها في سوريا. من جهة أخرى.

ويجري توطين سوريين من مناطق أخرى داخلها وفي منازل المهجّرين والمستوطنات التي تبنيها تركيا بدعم خارجي.

(د)

ANHA