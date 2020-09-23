​​​​​​​مصادر: مصر أبلغت حفتر وصالح تمسكها بخطوطها الحمراء في سرت والجفرة

وقالت مصادر لـ "العربية"، إن "القاهرة وحدت وجهات النظر بين صالح وحفتر وأزالت سوء التفاهمات بينهما"، مضيفة أن الطرفين الليبيين أكدا ضرورة سحب الميليشيات ومرتزقة تركيا ضمن أي مبادرة للحل".

كما ذكرت المصادر أن الجيش الليبي أكد أن فك حصار سرت والجفرة خطوة تسبق أي تفاوض، رافضاً وجود مناطق منزوعة السلاح طالما تتواجد الميليشيات وهو ما وافقت عليه القاهرة، بينما جددت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج اليوم أيضاً مطالبتها بوضع سرت والجفرة كمناطق منزوعة السلاح.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن صالح وحفتر توافقا على ضرورة الحل وفق مبادرة القاهرة، كما سلم الجيش الليبي القاهرة مبادرته حول استئناف عمل المنشآت النفطية، لافتاً إلى تمسكه بتحويل أموال النفط إلى حساب محايد أو وضع المصرف المركزي تحت الرقابة الدولية، وفق ما ذكرت المصادر.

كما قالت إن الجيش طالب مصر بضغط دولي لسحب المسلحين من مواقع النفط.

من جانبها، أبلغت مصر الطرفين أنها لن تسمح بمحاولات تقسيم ليبيا، كما جددت التأكيد على أنها لن تسمح بتجاوز سرت والجفرة.

وذكرت المصادر أن مصر ستدخل تعديلات على مبادرتها تشمل آلية دولية لتفكيك الميليشيات، كما بحثت توحيد المؤسسة العسكرية بليبيا وعدم ضم الميليشيات.

كما أكدت أن هناك توافقاً مصرياً ليبياً على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط. وقالت إن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخليفة حفتر قائد الجيش في قصر الاتحادية بالقاهرة.

(ي ح)