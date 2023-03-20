​​​​​​​مصادر: السعودية بصدد فتح قنصليتها في دمشق بعد عيد الفطر

أفادت مصادر لوكالة روسية أن السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريباً.

وقالت المصادر إن: "وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر".

وتابعت المصادر: "هنالك جهود (روسية- إماراتية) بذلت في الغرف المغلقة تخللتها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة السعودية، على خلفية التقارب (السعودي- الإيراني)".

وأشارت المصادر إلى "أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم بشار الأسد".

وكانت السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في آذار/ مارس عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طيلة سنوات الأزمة في سوريا.

(د ع)