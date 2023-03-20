​​​​​​​مصادر: السعودية بصدد فتح قنصليتها في دمشق بعد عيد الفطر

كشفت مصادر لوكالة روسية، أن السعودية بصدد استئناف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريباً، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقها.
العالم والشرق الأوسط 2023-03-20T13:53:00 مركز الأخبار

أفادت مصادر لوكالة روسية أن السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريباً.

وقالت المصادر إن: "وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر".

وتابعت المصادر: "هنالك جهود (روسية- إماراتية) بذلت في الغرف المغلقة تخللتها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة السعودية، على خلفية التقارب (السعودي- الإيراني)".

وأشارت المصادر إلى "أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم بشار الأسد".

وكانت السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في آذار/ مارس عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طيلة سنوات الأزمة في سوريا.

(د ع)

 


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