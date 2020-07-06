​​​​​​​مصادر: القوات التركية تنسحب من قاعدة الوطية بعد تكبدها خسائر كبيرة

ونقلت شبكة العربية عن مصادر ليبية قولها "بعد تأكيد الجيش الليبي أن القوات التركية تكبدت خسائر كبيرة، جراء الضربة التي استهدفت قاعدة الوطية، وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع جوي تركية، غادر عدد كبير من القوات التركية القاعدة الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غرب طرابلس".

هذا وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أعلن مساء الأحد أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبًا على القاعدة، وقال: "نحن في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا".

كما كشف أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية، مضيفًا أن الغارات استهدفت أيضًا رتلًا عسكريًا كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكدًا أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كانت كبيرة، ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، بعد أن قصفت القاعدة بـ 9 غارات.

وأتى ذلك، بعد أن أكّد مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه حصول القصف ووقوع خسائر ماديّة، لكن دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

ويذكر أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين طرابلس وأنقرة نهاية العام الماضي، ازداد النشاط والوجود العسكري التركي في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة استعادت قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية في أيار/مايو الماضي، بعد محاصرتها لشهرين واستهدافها بغارات جوية كثيفة.

(ش ع)