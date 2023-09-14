​​​​​​​مصادر: الخلافات تؤخر خطط إنشاء مركز غاز روسي في تركيا

قال مصدران مطلعان على المشروع لوكالة رويترز إن مساعي روسيا لإنشاء "مركز للغاز" في تركيا لتعويض المبيعات المفقودة إلى أوروبا، تواجه تأخيرات بسبب خلافات بشأن من يجب أن يتولى المسؤولية عنه.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفكرة في تشرين الأول 2022، بعد فترة وجيزة من الانفجارات التي ألحقت أضراراً بخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي تربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن خطة مركز الغاز واجهت تأخيرات بسبب خلاف موسكو وأنقرة على من سيدير هذا المركز.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك مشكلات إدارية، وهم يتقاتلون من أجل من يجب أن يدير المركز".

وأقر مصدر آخر مقرب من شركة الغاز العملاقة التي يسيطر عليها الكرملين غازبروم بوجود "مشكلة" بشأن قضايا الإدارة.

وترى روسيا أن المركز وسيلة لإعادة توجيه صادراتها من الغاز بعد أن خفضت الدول الأوروبية مشترياتها، وتأمل بيع بعض الغاز عبر تركيا.

(م ش)