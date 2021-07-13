​​​​​​​مصادر: الاحتلال التركي يوطن عائلات أفغانية في مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن العائلات دخلت عن طريق باصات عبر المعابر الغير شرعية التي تربط تركيا بمقاطعة كري سبي المحتلة، وبأنه تم توطينهم في منازل المدنيين المهجرين.

ولفت المصدر بأنه يتم تجهيز عدد آخر من منازل المدنيين المهجرين تمهيداً لاستقبال دفعات أخرى من العائلات الأفغانية الهاربة من الوضع الأمني الذي توتر مؤخراً بعد تقدم حركة طالبان المتشددة على حساب القوات الحكومية بعد إعلان البدء بانسحاب القوات الأميركية من قواعدها العسكرية في أفغانستان مؤخراً.

هذا وتعمل دولة الاحتلال التركي على تغيير ديمغرافية المقاطعة المحتلة من خلال توطين عوائل المرتزقة في منازل المدنيين المهجرين، واتباع سياسة التتريك من خلال المناهج الدراسية، حيث وثقت وكالتنا قيام الاحتلال التركي بإخضاع أكثر من ١٠٠٠ معلم ومعلمة من المقاطعة لدورات تعليم اللغة التركية وذلك في مدرسة أحمد ياسين التي افتتحت مؤخراً بإشراف تركي ودعم باكستاني.

(ج)

ANHA