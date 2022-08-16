​​​​​​​مصادر تكشف لـ Rojnews عن طرح اسم جديد لرئاسة الحكومة العراقية

وقالت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، في تصريحها لوكالة Rojnews إن "الإطار التنسيقي يعتزم طرح أسم وزير التخطيط الأسبق والمستشار في رئاسة الجمهورية علي الشكري لمنصب رئيس الحكومة العراقية".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها "طرح اسم الشكري بديلاً من المرشح السابق محمد شياع السوادني خطوة من شأنها أن تنهي الاحتقان السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

يذكر أن الإطار التنسيقي قد قدم الشهر الماضي عضو البرلمان العراقي محمد شياع السوداني مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية الذي لاقى اعتراضاً من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليزج بأنصاره إلى الشارع في احتجاجات شعبية أدت إلى السيطرة على مجلس النواب العراقي.

علي يوسف الشكري من مواليد بغداد 1968 هو وزير التخطيط العراقي السابق، شغل المنصب منذ 4 أيار/ مايو عام 2011 حتى عام 2014، ثم شغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014 حتى 2018، ليشغل بعدها منصب مستشار في رئاسة الجمهورية.

(ل د)