​​​​​​​مصادر تكشف عن توجه القيادات الليبية إلى القاهرة لبحث الانسداد السياسي وإنهاء الانقسام

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في حين سيصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، تباعًا للقاهرة، بحسب ما كشفته مصادر للعربية.

وبحسب المصادر، فأن مصر تعمل حالياً على وضع مبادرة جديدة لحل الأزمة. وقالت إن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح، منوهة بأن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر، أن الاجتماعات القاهرة ستهدف أيضاً للتقليل من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

ويشار أن العديد من الأطراف وعلى رأسها تركيا، تدخلت في الأزمة الليبية وتمنع الأفرقاء الليبيين من الوصول إلى تفاهمات فيما بينها، حيث نشرت أنقرة جنود وأرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا لدعم مخططها بالسيطرة على خيرات هذا البلد العربي.

وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.

(د ع)