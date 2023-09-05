​​​​​​​مصادر من عفرين: الاستخبارات التركية عقدت اجتماعاً لأشخاص يدّعون تمثيلهم للعشائر

قالت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، إن الاستخبارات التركية (MIT) عقدت في 3 أيلول الجاري، اجتماعاً في مبنى عوائل الشهداء سابقاً في مركز مدينة عفرين ضم شخصيات تعمل لصالح الاستخبارات التركية منهم ممثلون عن أحزاب تركمانية في المناطق المحتلة بالإضافة إلى متزعمين من مرتزقة الاحتلال، في استكمال لاجتماعاتها السابقة.

وأكدت أن الاجتماع تمحور حول كيفية زعزعة أمن شمال وشرق سوريا عبر شنّ الهجمات واستهداف القرى الآهلة بالسكان والواقعة على خطوط التماس، تحت اسم العشائر العربية.

واستهدف جيش الاحتلال التركي مساء أمس الإثنين وفجر اليوم الثلاثاء، قرى شيخ عيسى وحربل ومحيط مدينة تل رفعت بمقاطعة الشهباء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

وصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا (منبج، وتل تمر، وزركان، وعين عيسى، والشهباء) مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في 27 آب الفائت، في الضفة الشرقية لنهر الفرات وتحديداً في دير الزور لملاحقة خلايا داعش وتجار ومروّجي المخدرات والخارجين عن القانون.

(ج س/ س ر)

ANHA