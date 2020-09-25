وذكرت المصادر لوكالتنا أنه وقع ‏خمسة قتلى وعدد من الجرحى، على الأقل، في الاشتباكات حتى الآن، موضحة أن ‏جماعة "‎الضمان" تقوم بالتحشيد وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بعد مقتل عنصر تابع لهم على يد عناصر جماعة "أسود ‎تاجوراء".

وبحسب المصادر، فإن قائد ما يسمى مجموعة "الضمان" قتل آمر ‎جماعة "أسود ‎تاجوراء" والمعروف بـ "نادر الأزرق" ورفيقه في الاجتماع الذي عقد لوقف إطلاق النار والتهدئة بينهم وبحضور الوسطاء.

ولفتت المصادر أن الاشتباكات انتقلت إلى معسكر الصواريخ الذي تتخذه جماعة "الضمان" مقرًا لها.

ولفتت المصادر إلى أن الوضع أصبح مزريًا ومقلقًا للغاية، حيث يتم تفتيش هواتف المارة، وسيارات الإسعاف تجوب الشوارع.

(أ ع)

ANHA