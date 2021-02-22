​​​​​​​مصادر لوكالتنا: الاستخبارات التركية تختطف 3 مواطنين من عفرين المحتلة

وأكدت المصادر ذاتها أن استخبارات دولة الاحتلال التركي اختطفت 3 مواطنين من أهالي قرى ناحيتي موباتا وراجو التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن الاستخبارات اختطفت، يوم أمس، المواطنين (أصلان أحمد أمين وأصلان بحري أمين) من أهالي قرية عمارا التابعة لناحية موباتا.

وأثناء عودتهما من عفرين إلى القرية تم اختطافهما من مفرق قرية كوكان شمال الناحية، ولا يزال مصيرهما مجهولًا حتى الآن، وفقًا للمصادر.

كما أفادت مصادر أخرى باختطاف قوات الاحتلال التركي، يوم أمس، المواطن حميد قدرو محمد من أهالي قرية موساكه غرب ناحية راجو، وتبعد عن مركز الناحية حوالي كيلومترين.

فيما لا يزال مصيره مجهولًا، بحسب المصادر ذاتها.

وتشهد قرى ومركز مقاطعة عفرين المحتلة، جرائم وعمليات الخطف والنهب والسرقة وحرق أشجار الزيتون من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(س ر)

ANHA