​​​​​​​مصادر لصحيفة الوطن: بيدرسون يصل دمشق الأسبوع القادم

علمت صحيفة الوطن الموالية لحكومة دمشق من مصادر متابعة أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون سيحط في دمشق الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن بيدرسون يصل إلى دمشق في التاسع من الشهر الجاري ويجري لقاء مع وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد.

وكشفت المصادر أن بيدرسون سيبحث في إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، والترحيب الأممي على لسان بيدرسون بالخطوة العربية.

وحسب مصادر الصحيفة، سيلتقي المبعوث الأممي خلال زيارته دمشق، كلاً من السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.

(م ش)