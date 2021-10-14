​​​​​​​مصادر لرويترز: تركيا توسع مبيعات الطائرات المسيّرة المسلحة لإثيوبيا والمغرب ومصر تسعى لإيقافها

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن "تركيا وسعت صادراتها من الطائرات المسيّرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع المغرب وإثيوبيا، بعد استخدامها الناجح في النزاعات الدولية".

حيث قامت تركيا بتوسيع صادراتها من الطائرات المسلحة المسيّرة من خلال التفاوض على صفقات البيع مع المغرب وإثيوبيا، وفقًا لمصادر مطلعة على الاتفاقات.

وتسهم تلك الشحنات من الطائرات المسيّرة إلى إثيوبيا، بإذكاء الخلاف في العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة، كون هناك خلاف كبير بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وقال مصدران أمنيان مصريان، إن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مساعدتها في تجميد أي اتفاق. وقال مصدر مصري آخر، إن أي اتفاق سيتعين طرحه وتوضيحه في المحادثات بين القاهرة وأنقرة.

ولم تعلن تركيا وإثيوبيا والمغرب رسمياً عن أية صفقات بخصوص الطائرات المسيّرة، لكن عدة مصادر مطلعة على الترتيبات، قدمت تفاصيل إلى رويترز.

وقال مسؤول تركي إن إثيوبيا والمغرب طلبا شراء طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 في اتفاقات يمكن أن تشمل أيضاً ضمانات قطع الغيار والتدريب.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إن المغرب تسلّم الدفعة الأولى من الطائرات المسلحة المسيّرة التي طلبتها في أيار. وقال المبعوث إن إثيوبيا تخطط للحصول عليها، إلا أن حقيقة هذا الأمر أقل وضوحاً.

(م ش)