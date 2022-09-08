​​​​​​​مصادر لرويترز: إيران قد ترسل وقوداً مجانياً إلى لبنان تجنباً للعقوبات الأميركية

قال مصدران حكوميان لوكالة رويترز إن لبنان يستعد لإرسال وفد فني إلى إيران لإجراء محادثات بشأن الحصول على الوقود بالمجان لتخفيف الانقطاعات الشديدة في التيار الكهربائي دون التعرض لخطر العقوبات الأميركية.

وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون شحنات الوقود هي أول الشحنات التي ترسلها إيران مباشرة للحكومة اللبنانية بعد أن أرسلت في السابق بعضها إلى حليفتها جماعة حزب الله.

ويعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ عقود، لكن الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019 استنزف إيرادات الدولة، مما أدى إلى تباطؤ إمدادات الوقود للمحطات الحكومية.

ولا تصل الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين يومياً في معظم مناطق لبنان وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وقال المصدران الحكوميان لرويترز إن سفير إيران في بيروت مجتبى أماني اقترح "هبة" إيرانية من الوقود للدولة اللبنانية.

وقال أحد المصادر "نعمل على أن يكون هذا تبرعاً وليس شراء حتى نتجنب العقوبات".

مواصفات الوقود

تفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على قطاع الطاقة الإيراني، مما يعني أن أي طرف ينخرط في صفقة مالية معها قد يخضع لعقوبات ثانوية.

وقال المصدر الحكومي الثاني إن السفير الإيراني قدم العرض الإيراني إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي زود المبعوث بمواصفات درجة الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية.

وأضاف المصدر "بناء على ذلك طلب ميقاتي من وزير الطاقة وليد فياض إعداد وفد فني لمناقشة التفاصيل الفنية مع المسؤولين في طهران".

وقال المصدر الأول إن الوفد سيكون في طهران في الأيام المقبلة.

وأكد مسؤول إيراني لرويترز أن وفداً من لبنان سيزور طهران خلال الأيام المقبلة "لبحث مختلف القضايا" دون الخوض في التفاصيل.

وقال المسؤول "تحدثنا مراراً عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل أزمة الوقود".

وفي العام الماضي، أرسلت إيران الوقود إلى حزب الله، حيث تم شحن هذا الوقود إلى سوريا ثم نقله إلى لبنان في شاحنات لمحاولة تجنب العقوبات.

(م ش)