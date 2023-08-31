​​​​​​​مصادر للنهار: الاتفاق السعودي - الإيراني يسير قُدماً

أفادت مصادر إيرانية وخليجية مطّلعة لصحيفة النهار اللبنانية، أن الاتفاق الذي وُقّع بين السعودية وإيران أخيراً برعاية الصين، يسير قُدماً على الرغم من العقبات والتحدّيات التي تظهر مع تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

فكلا الطرفين اللذين دخلا هذه العملية، يدركان سلفاً حجم الصعوبات التي سيواجهانها في تطبيق الاتفاق، خاصة أن هناك عوامل عديدة خارج إرادة أو سيطرة الطرفين، هي من ضمن الأمور المذكورة في الاتفاقية بينهما، بحسب الصحيفة.

ووفق هذه المصادر، فإنّ الطرفين يتبعان استراتيجية النَفَس الطويل في تطبيق ما اتفقا عليه. ويبدو أن المملكة العربية السعودية، بحسب النهار، مصمّمة على الذهاب إلى النهاية في محاولة إنجاح التطبيع مع إيران، كما أن السعودية ستقيّم بشكل دوري مدى تقدّم إيران في تنفيذ الاتفاق بينهما، وستقرّر على أساسه خطواتها في الملفات المشتركة بينهما.

وتشير المصادر الإيرانية إلى أنّ طهران ترفض المساومة ضمن مفهوم السلّة الكاملة، أي أنّها لن تتخلّى عن أوراقها دفعة واحدة. فالأوراق العديدة التي تحملها مثل اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، هي مهمّة وقيّمة للقيادة الإيرانية، وبالتالي فهي لن تتخلّى عنها ولن تقايض بها، بل ستعمد إلى مناقشة كل منها على حده والوصول إلى تفاهم يحمي مصالحها ويلاقي الحدّ الأدنى من مطالب السعودية أو الأطراف المعنية الأخرى.

وستتعاطى طهران مع كل ملف على حده، من دون ربطه بملفات أخرى إن استطاعت، أي أنها لن تأخذ في العراق لتعطي شيئاً مقابله في سوريا أو لبنان. فالتعامل بالملفات بـ "المفرّق" سيكون له مردود أكبر من التعامل بـ "الجملة"، وخاصة أنّها تملك العديد من المكتسبات في كل منها، حسب المصادر.

(م ش)