​​​​​​​مصادر للمونيتور: فيدان سيبحث مع بلينكن اعتراض تركيا على انضمام السويد للناتو

وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن البند الأول على جدول الاجتماع هو اعتراضات تركيا المستمرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقاً لما أورده موقع "المونيتور".

والاجتماع المرتقب هو الأول منذ تولي رئيس المخابرات التركي السابق وزارة الخارجية في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في أيار الماضي بتركيا، والتي شهدت احتفاظ الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، بالسلطة.

وكانت تركيا قد تراجعت عن اعتراضاتها السابقة على عضوية فنلندا بالناتو، بعد أن أنهت الأخيرة حظر المبيعات العسكرية لتركيا، ومع ذلك، فإن الأخيرة لا تزال رافضة لعضوية السويد بالحلف، الذي يشترط ميثاقه موافقة إجماعية على طلب الانضمام له.

وتحث الولايات المتحدة تركيا على الموافقة على انضمام السويد في الوقت المناسب لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 تموز المقبل.

وتسعى تركيا برفضها انضمام السويد إلى ابتزاز هذه الدول والولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية لإنهاء وجود بعض النشطاء الكرد في السويداء وإيقاف دعم القضية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الفترة الماضية، تبيّن بأن حكومة السويد بدأت بالرضوخ للمطالب التركية ما أثار ذلك حفيظة عدد من الشخصيات السويدية.

(ي ح)