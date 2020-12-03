​​​​​​​مصادر لبلومبرغ: السعودية وقطر تقتربان من إنهاء خلافهما برعاية أمريكية

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة بلومبرغ الأمريكية، على دراية بالمحادثات، إن السعودية وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي حثته إدارة ترامب على تحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة في البيت الأبيض.

وبحسب المصادر، لا تشمل الاتفاقية المبدئية الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضًا العلاقات الدبلوماسية والتجارية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر) مع قطر في حزيران/يونيو 2017.

وقال مصدر رابع إن إعادة التنظيم الأوسع نطاقًا للعلاقات ما زالت بعيدة، حيث إن القضايا الأساسية، مثل علاقات الدوحة مع طهران، ظلت دون حل.

ويأتي هذا الاختراق المحتمل بعد شهور من الدبلوماسية المكثفة التي توسطت فيها الكويت، والتي بلغت ثمارها بدفعة أخيرة من صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي زار الخليج هذا الأسبوع.

وقال مصدران إن التقارب من المرجح أن يشمل إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء الحرب الإعلامية التي شنتها قطر والمملكة العربية السعودية، وخطوات أخرى لبناء الثقة كجزء من خطة مفصلة لإعادة بناء العلاقات تدريجيًّا.

وردًّا على سؤال حول اختراق محتمل، رفض ممثل الحكومة القطرية التعليق، ولم يصدر تعليق فوري من السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوة الدافعة وراء المقاطعة، التي قسّمت أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، وقال دبلوماسيون ومحللون إن الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر إحجامًا عن إصلاح علاقاتها مع قطر، مفضلة التركيز على بناء علاقاتها الناشئة مع إسرائيل مع تجنب أي تصعيد مع إيران.

وفي المقابل، تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق من أن تمارس إدارة بايدن القادمة ضغوطًا أقل على إيران من ترامب، مما يترك منشآتها النفطية أكثر عرضة للخطر.

وكان الدافع وراء إعادة التقييم، هو الصعوبات الاقتصادية التي واجهها جائحة الفيروس التاجي وفشل ترامب في توفير غطاء عسكري بعد هجوم العام الماضي على مجمع رئيس لمعالجة النفط الخام في عمق الأراضي السعودية.

واتهمت الدول المقاطعة قطر بتمويل الجماعات الإرهابية وتقويض المحاولات الإقليمية لعزل إيران التي يخشون من طموحاتها الإقليمية والنووية، إذ وفّرت قطر الدولة الصغيرة الغنية بالغاز، لعقود، المأوى للإسلاميين ومولت الحكومات والأشخاص المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.

(م ش)