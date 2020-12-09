​​​​​​​مصادر خاصة: تركيا تحضّر لإرسال مرتزقة إلى إقليم كشمير

وكشفت المصادر ذاتها أن المخابرات التركية وجّهت تعليمات لمرتزقة السلطان سليمان شاه(العمشات) بإعداد قائمة من 100 مرتزق لإخضاعهم لدورة تدريبية في مدينة ميرسين التركية تمهيدًا لإرسالهم إلى إقليم كشمير للقتال ضد الهند.

وخصصت المخابرات التركية مبلغ 3 آلاف دولار كراتب شهري لكل مرتزق مقابل القتال في كشمير، إلا أن المرتزقة طالبوا باستلام رواتبهم بشكل مباشر، خوفًا من استيلاء المخابرات التركية على رواتبهم كما حصل مع المرتزقة الذين زجّ بهم في ليبيا وفي قره باغ، وفق ما ذكرت المصادر نفسها.

ويوم أمس، قال سردار مسعود خان، رئيس إقليم آزاد وكشمير، لوكالة تركية رسمية "إن دعم تركيا المخلص للكشميريين في حق تقرير مصيرهم يزعج السلطات الهندية"، على حد قوله.

وكشمير هي منطقة جغرافية متنازَعٌ عليها، تقع شمال غرب الهند وباكستان والصين في وسط آسيا، وتاريخيًّا تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.

(ج ج/م)

ANHA