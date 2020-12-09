​​​​​​​مصادر إيطالية: تحليق لطائرات حربية تركية فوق مدن ليبية

وقال موقع شبكة تلفزيون "rai" الإلكترون، إن الرئيس التركي أردوغان هدد برد انتقامي شديد عقب سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على سفينة شحن مملوكة لتركيا ترفع علم جامايكا بعد دخولها "منطقة عمليات عسكرية" قبالة ساحل منطقة رأس الهلال.

وأفاد الموقع بورود أنباء في الساعات الماضية "عن تحليق عسكري تركي في منطقة سرت والجفرة، على خط الهدنة بين الجيشين اللذين يواجهان بعضهما منذ شهور".

وأضاف الموقع أن أنقرة تهدد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم يتم الإفراج عن السفينة التركية التي احتجزتها قوات حفتر على الفور وإطلاق سراح طاقمها البالغ 17 شخصًا".

وتعد تركيا أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق، التي وقّعت معها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتفاقيتين، واحدة لترسيم الحدود البحرية، وأخرى للتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس.

(ي م)