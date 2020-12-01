​​​​​​​مصادر في الجمعية الوطنية السورية: نستعد لافتتاح مكاتب في شمال وشرق سوريا

وبحسب المصادر، فإن وفدًا من الجمعية الوطنية السورية، برئاسة محمد برمو، رئيس الجمعية، وصل إلى شمال وشرق سوريا، لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.

وتهدف هذه اللقاءات بحسب المصادر، إلى الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لافتتاح مكاتب للجمعية في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وتأسست الجمعية الوطنية السورية في 13 تشرين الثاني 2015 في فيينا، وتعتبر الجمعية، هيئة وطنية سياسية اجتماعية، وضع ركيزته الأساسية أعضاء مجموعة عمل قرطبة.

وأعلنت الجمعية في شهر أيار/مايو من العام الجاري، انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية، وذلك عبر مؤتمر صحفي أقيم في فيينا.

(أ م)

ANHA