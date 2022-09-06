​​​​​​​مصادر أمنية: مقتل ثمانية جنود وستة من عناصر القاعدة بهجوم جنوب اليمن

أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين حكوميين بأنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الامني" النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالي ثلاث ساعات، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال أحد المسؤولين "قتل 8 جنود بينهم ضابط و6 من عناصر تنظيم القاعدة". وأكد الحصيلة المسؤولان الآخران.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" الحوثي المتحالفة مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.

ولكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال، وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

ووفّرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها داعش، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الاخيرة.

وقالت قوات "الحزام الامني"، التي تدربها الإمارات العضو في التحالف العسكري، في بيان إنّ هجوم القاعدة الثلاثاء وقع "في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها".

وذكرت أنّ "قوات الحزام تمكّنت من أسر عدد من عناصر التنظيم".

والسبت الماضي، بثت القاعدة رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يرصد الحركات "الإسلامية" المتطرفة.

(م ش)