​​​​​​​مصادر أمنية: مقتل متعاقد مدني نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية قولها إن متعاقدًا مدنيًّا توفي بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

وكان مصدر أمني قد ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت، صباح اليوم، لهجوم بعشرة صواريخ كحصيلة أولية".

في حين قال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة: "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة عين الأسد، التي تضم قواتًا من التحالف، في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 7,20 صباحًا (بتوقيت العراق)".

وأضاف ماروتو، في التغريدة، أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، مشيرًا إلى أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي إن "10 صواريخ من نوع (غراد) انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار".

وكانت مصادر أمنية قالت لمراسل الحرة إن 14 صاروخًا استهدفت القاعدة، مشيرة إلى أنها تضم جناحين كبيرين منفصلين، أحدهما للجانب العراقي (من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة) والقسم الآخر لقوات التحالف الدولي ضد داعش.

وأكدت المصادر سماع صوت انفجارات وارتفاع ألسنة الدخان من محيط القاعدة، بالإضافة إلى سماع صوت صافرات الإنذار داخل القاعدة لحظة سقوط الصواريخ.

وبحسب المصادر، فقد انطلقت الصواريخ من منطقة البيادر، وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي، بحسب مراسل الحرة.

ويأتي هذا الهجوم قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، مما يذكّر بالصعوبات اللوجستية التي تحيط بها، لا سيما مع انتشار موجة ثانية من وباء كوفيد-19 ووسط تدابير إغلاق لمكافحتها.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

(م ش)