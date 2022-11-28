​​​​​​​مصادر أمنية: إفشال محاولة للهجوم على مخيم الهول

بحسب المصادر فإن مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين حاولوا الهجوم على مخيم الهول أمس الأحد، انطلاقاً من قرية الخان التي تبعد 15 كم عن المخيم وتقع جنوبه.

وأضافت المصادر نفسها أن "قوى الأمن الداخلي تلقت بلاغاً من أهالي القرية بأن أشخاصاً مجهولين أطلقوا النار على الأهالي، فتوجهت على الفور إلى المكان، وتبين أن ما حدث تلاسن بين المجهولين وأهالي القرية، وحدثَ إطلاق للنار بينهم، مما أدى إلى فرار المجهولين تاركين خلفهم إحدى الدراجتين الناريتين. وما تزال قوى الأمن الداخلي تواصل عملية البحث عنهم".

يشار إلى أن الطائرات الحربية والمسيّرة للاحتلال التركي كانت قد شنت في 23 تشرين الثاني الجاري هجوماً استهدفت فيه قوات حماية مخيم الهول، مما أسفر عن استشهاد 8 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا يقومون بمهام حماية المخيم.

(س ر)

ANHA