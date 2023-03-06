​​​​​​​مسابقات ومعرض للأعمال اليدوية في منبج

وشاركت في الفعالية التي أقيمت في قاعة مركز الثقافة والفن وسط المدينة، عضوات في التنظيمات النسائية، والأحزاب السياسية والمجالس، وتجمع نساء زنوبيا ومثقفات وشاعرات وطالبات.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، مطيعة المحمد، بالحضور، وهنأت نساء العالم ونساء شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص بمناسبة حلول يومهن العالمي.

وأشادت بما حققته المرأة من إنجازات ومكتسبات خلال ثورة 19 تموز التي عرفت بثورة المرأة، معاهدة على السير على نهج المناضلات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل تحقيق الحرية للمرأة.

تلا الكلمة، إلقاء مجموعة من النصوص الشعرية والنثرية وسرد بعض القصص القصيرة، من قبل الشاعرتين حنان محمد، وهيا العيسى، فيما ألقت الشاعرة سماء العيسى قصيدة نثرية بعنوان "لا تنسني"، كما ألقت القاصة روضة المحمد قصة قصيرة بعنوان "زهايمر".

كما تضمنت الفعاليات مسابقات علمية وثقافية، تلاها إلقاء قصيدة شعرية من قبل الطفلة رهف بكرو، وأهدت القصيدة بدورها إلى القائد عبدالله أوجلان، ثم تم تكريم المشاركات في الفعالية، حيث انتهت الفعالية بترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وبعد انتهاء الفعالية توجه الحضور نحو معرض الهلال الذهبي لثقافة المرأة الذي أقيم في حديقة مركز الثقافة والفن، وعرضت فيه العديد من الأعمال اليدوية والتراثية واللوحات الفنية.

(ش س/ي م)

ANHA