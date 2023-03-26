​​​​​​​مساعدات جديدة من الإدارة الذاتية تتجه إلى التايهة لإيصالها لمتضرري الزلزال

المساعدات هي نتاج حملة "معاً لأجل الإنسانية"، التي كانت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات قد أطلقتها لإغاثة المتضررين.

ووفقاً لمراسلينا في مقاطعة كوباني، فإنه انطلقت صباح اليوم، شاحنتان محملتان بالمواد العينية والمادية صوب معبر التايهة في مدينة منبج لتعبر للمناطق المتضررة من الزلزال في حلب والشهباء.

قبيل انطلاق قافلة المساعدات، قدمت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون والاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، هيلين حاجم، توضيحاً لوسائل الإعلام، عن تلك المساعدات المرسلة.

وقالت هيلين: "بذلنا ما في وسعنا خلال أكثر من شهر لنساعد أسر وأهالي الضحايا في المناطق المتضررة، فأطلقنا حملة جمع التبرعات، واليوم نرسل لهم ما قمنا بجمعه".

ولفتت لأسباب تأخر إرسال المساعدات، بالقول: "منذ أكثر من أسبوع نحاول إرسال المساعدات التي قمنا بجمعها لكن الطرق كانت مسدودة أمامنا، واليوم حصلنا على إذن لمرور تلك المساعدات للمناطق المتضررة".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد سحبت بتاريخ 14 آذار الجاري، قافلة مساعدات إنسانية من معبر التايهة، على خلفية منع حكومة دمشق عبورها إلى متضرري الزلزال في حلب، كما وكانت حكومة دمشق قد منعت لمدة 9 أيام متواصلة عبور مساعدات أخرى للمتضررين في حلب والشهباء، تضمنت 100 صهريج من المحروقات قدمتها الإدارة الذاتية عقب يوم من وقوع الزلزال.

(ن ك/د)

ANHA