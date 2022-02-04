​​​​​​​مسعى فرنسي لتجنب الصراع في أوكرانيا

ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 7 شباط ورئيس أوكرانيا يوم 8 شباط لمناقشة الوضع في أوكرانيا، حيث يحاول قادة العالم الغربي تجنب صراع كبير مع روسيا بشأن أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف مكتب ماكرون أنه سيلتقي مع الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بعد يوم من اجتماعه مع بوتين.

قال ماكرون إن إيجاد مسار تفاوضي لتهدئة التوترات بشأن أوكرانيا يمثل أولوية، حتى مع قول الولايات المتحدة إنها سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا مع حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.

قال مكتب ماكرون في بيان يوم الخميس إن ماكرون أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع الرئيسين الروسي والأوكراني يوم الخميس لمحاولة إحراز تقدم بشأن وضع منطقة دونباس في إطار جهود لنزع فتيل التوترات.

وقال البيان أيضاً إن ماكرون أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية مناقشة شروط الوصول إلى توازن استراتيجي في أوروبا من شأنه أن يمكّن من خفض التوتر على الأرض ويضمن الأمن في القارة.

(م ش)