​​​​​​​مساء اليوم.. شيخ عشيرة السادة الحياليين في برنامج خاص عبر وكالتنا للحديث عن المؤامرة الدولية

خلفت المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان والتي بدأت في 9 تشرين الأول 1998 والتي أدت لاعتقاله في 15 شباط 1999، 24 عاماً ورائها، في ظل استمرار القوى المتآمرة بتجديد المؤامرة بأوجه وأساليب جديدة.

ويدعو القائد في فلسفته إلى أخوة الشعوب والتعايش المشترك كمنهج للعيش بين المكونات المختلفة والقوميات المختلفة، على مبدأ الأمة الديمقراطية.

وفي ثورة شمال وشرق سوريا، تعرف المكون العربي في سوريا عن قرب على فكر وفلسفة القائد واتخذوها الطريق الوحيد للخلاص من الكثير من الأزمات المجتمعية في الشرق الأوسط.

ينضم مساء اليوم، الشيخ علاء الدين بن الشيخ أحمد إلى برنامج خاص عبر وكالتنا، للحديث عن المؤامرة ومدى أهمية الفكر الحر بالنسبة للشرق الأوسط.

ويبث البرنامج الساعة ،19.00 بتوقيت قامشلو، ويمكن متابعته عبر الروابط الالكترونية الخاصة بوكالتنا ANHA

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(سـ)

ANHA