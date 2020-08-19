​​​​​​​مرتزقة تركيا يواصلون خطف أهالي عفرين بغرض الحصول على فدية منهم

وأكدت المنظمة أن مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون سلسلة اختطاف المدنيين من أهالي عفرين وابتزاز ذويهم للمطالبة بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

وطالت حملة الاختطاف بتاريخ 15-8-2020 هذه المرة قرية عرب شيخو في عفرين والتي قامت بها ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي، والتهمة هي "حراسة قراهم ضمن القوات الجوهرية في فترة الإدارة الذاتية".

وبحسب ما وثقته المنظمة أن ١٦ مواطناً من أهالي قرية عرب شيخو التابعة لناحية معبطلي التي تبعد كيلومترين عن بلدة ميدانكي تم اختطافهم، و من أسماء الذين تم التعرف عليهم كل من :"١- حسن محمد أيوب، ٢- جمال عبدو عبوش، ٣- علي عبدو عبوش، ٤- محمد عبدو عبوش، ٥- فؤاد عبد محمد" فيما لم تعرف هوية باقي المختطفين بعد.

وأشارت المنظمة بحسب ما أكدت مصادر من عفرين أن المرتزقة طالبوا ذوي المختطفين بفدية مالية تتراوح بين ٣٠٠- ٥٠٠ ليرة تركية لقاء إطلاق سراح كل واحد منهم. وبأن الأهالي أجبروا على دفع المبلغ وأطلقوا به سراح جميع المختطفين، فيما لاتزال حملة الخطف مستمرة في قرى ناحية معبطلي.

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ANHA