​​​​​​​مرتزقة تركيا يطردون عائلة عفرينية من منزلها ويمنحوها لعوائلهم

ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق عفرين وأهلها، إقدام مرتزقة ماتسمى "السلطان مراد" والمعروفة باسم العمشات اليوم على طرد عائلة المواطن العفريني فخري رشيد حبيب من منزله في قرية قرمتلق بناحية شيه، واسكان إحدى عوائل المرتزقة في منزله.

وأكدت مصادر من عفرين أن المرتزقة كانوا قد طردوا المواد فخري من منزله العام الماضي، ثم أعادوها له بتاريخ 18-6-2019 مقابل دفعه لـ 8 آلاف دولار أمريكي للمرتزقة، مقابل السماح له للعودة لمنزله، ومع ذلك عاود المرتزقة اليوم على اخراجه من منزله في محاولة منهم طرد كافة العوائل الكردية من ديارهم ومواصلة سياسات التغيير الديمغرافي بحق عفرين.

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ANHA