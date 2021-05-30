​​​​​​​مرتزقة تركيا يستولون قسرًا على أراضي قرى ميدانا في عفرين ويزرعونها بالحشيش

هذا وأفاد مصدر من المنطقة باستيلاء مرتزقة "فيلق الشام" المؤتمرين بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، قسرًا على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها إلى أهالي قرى ميدانا السبعة المتاخمة للشريط الحدودي مع تركيا في ناحية راجو التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة وزرع مادة الحشيش المخدر فيها.

وتعرف قرى "كوندا Gewanda، دودة Dûdê، كَوري Kurê، كازي Gazê، وليكلية Welîkliyê، سيمالا Sêmala ومستكوتي Mistkûtê" بقرى ميدانا السبعة الواقعة في ناحية راجو التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

ووفقًا للمصدر، فإن من بين الأهالي الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، لقمان شيخو قنبر من قرية كوندا، الذي استولى المرتزقة على هكتار من أرضه الزراعية التي تبعد مسافة 400 م عن الشريط الحدودي مع تركيا، وكذلك رجب قنبر الذي استولى المرتزقة على هكتار أيضًا من أرضه الزراعية الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي.

وأوضح المصدر أن هناك عدد آخر من أهالي القرية الذين استولى المرتزقة التابعون لدولة الاحتلال التركية على أملاكهم قسرًا من أجل زرع مادة الحشيش فيها، مضيفًا بالقول: "يستغل المرتزقة النهر الأسود الذي يمر بالقرب من قرية كوندا في سقاية الأراضي التي استولوا عليها وزرعوها بالمواد المخدرة".

وأكد المصدر إقدام مرتزقة "فيلق الشام" على ضرب المواطن شريف قنبر وزوجته من القرية ذاتها، بعد رفضه دخول مواشي لعوائل المرتزقة إلى كرومه (كروم العنب).

وكانت دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها قد احتلوا عفرين في آذار 2018، ومازالوا يرتكبون فيها أفظع الجرائم من قتل وخطف وتعذيب ونهب وسلب ويطبقون التغيير الديمغرافي، في انتهاك واضح لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

(ف إ/ س ر)

ANHA