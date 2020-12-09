​​​​​​​مرتزقة تركيا يستولون على زيت الزيتون

بحسب مصدر من ناحية شيه، فإن مرتزقة السلطان سليمان شاه (العمشات) قاموا بفرض أتاوات على المدنيين في قرى ناحية شيه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد فرض المرتزقة على قرى ناحية شيه تقديم ألفي تنكة (صفيحة) زيت الزيتون لهم، وتم تشكيل لجنة من قبل مرتزقة السلطان سليمان شاه، وجمع الزيت في قرية جقلا.

وأشار المصدر إلى أن كل أسرة مجبرة على تقديم الزيت، وأن الحد الأدنى3صفائح " تنكات" وأن الأسر التي ليس لديها ما تقدمه، تقوم بدفع مبلغ نقدي يقدّر ب ٢٥ دولار عن كل صفيحة زيت.

وفي سياق متصل، فرض المرتزقة على أصحاب 13 معصرة موجودة في الناحية، تقديم ما يقارب الـ 250 إلى 500 صفيحة زيت مقابل السماح لهم بالعمل.

(كروب /سـ)

ANHA