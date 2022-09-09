​​​​​​​مرتزقة تركيا يستهدفون تجمعات قوات حكومة دمشق في ريفي اللاذقية وحماة

استهدف مرتزقة "الفتح المبين" مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في بلدة صلنفة بريف اللاذقية، وقرية ناعورة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، نتيجة غارات جوية روسية، استهدفت منشرة حجارة ومنزل عند أطراف قريتي الشيخ يوسف-حفسرجة ومناطق في سهل الروج غربي مدينة إدلب، كما تعرضت المنطقة لقصف بصاروخ أرض-أرض محمل بقنابل عنقودية، حيث ارتفع عدد الضربات الجوية الروسية إلى 14 غارة، وصاروخ أرض-أرض.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أن قواتها الجوية قصفت معسكراً لمرتزقة "جبهة النصرة" في إدلب ما أسفر عن تدميره بالكامل.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية: "قامت القوات الجوية الروسية اليوم بتدمير معسكر تابع لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" [المحظور في روسيا] بمنطقة الشيخ يوسف".

وأضاف إيغوروف أن "القصف أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحاً" وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أنه "نتيجة للضربة تم تعطيل 4 نقاط لمراقبة الطائرات المسيّرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيّرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا".

(د ع)