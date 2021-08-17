​​​​​​​مرتزقة تركيا يستهدفون قوات حكومة دمشق بأرياف حلب وإدلب

ونفذت مرتزقة تركيا، اليوم الثلاثاء، استهدافاً بالمدفعية الثقيلة، على تجمعات لقوات حكومة دمشق بمحور جوباس قرب سراقب شرق مدينة إدلب، كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعات قوات حكومة دمشق في بلدة أورم الكبرى ومعمل الزعتر في ريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مرتزقة تركيا قد استهدفت، أمس، بالقذائف نقاط وتجمعات قوات حكومة دمشق في ريف جورين بسهل الغاب شمال غرب حماة.

فيما وثق المرصد، أمس، مقتل مواطن وإصابة آخر، جراء قصف لقوات حكومة دمشق بصاروخ كراسنوبول على منزل يقع بين قريتي مشون ومرعيان في ريف إدلب.

(د ع)